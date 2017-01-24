川普掀保護主義 歐盟捍衛與加自貿協定
歐洲聯盟貿易執委馬姆斯壯今天表示，川普掌舵下的美國保護主義崛起，歐洲與加拿大之間延宕的自由貿易協定「全面經濟貿易協定」（CETA）如今重要性更甚以往。
馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）提到美國新總統川普時告訴歐洲議會議員：「我們有個重要的盟友，似乎至少在某部分偏離國際社會，提倡少貿易，較多保護主義。」川普把撕毀國際貿易協議列為首要優先。
馬姆斯壯向歐洲議會貿易委員會成員發表談話，貿易委員明天將決定，具高度企圖心的全面經濟貿易協定下月是否將於法國史特拉斯堡（Strasbourg）進行表決。
瑞典前部長馬姆斯壯表示：「我們必須與志同道合者團結一致，展現這些貿易協議的確有其功效，而我們能擁有的最佳夥伴莫過於加拿大。」
歐盟與加拿大經過7年談判，在克服來自比利時一個小區域幾乎讓CETA破局的最後抵抗後，去年10月正式簽署這項劃時代自貿協定。（譯者：中央社蔡佳伶）1060124
(中央社)
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