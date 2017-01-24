寒冬送暖 台中市議員嘉惠弱勢團體
台中市議員李榮鴻今天舉辦捐發票送高麗菜活動，而市議員邱素貞則帶著民生用品提供街友，讓他們可以好好過年。
過年正當家家戶戶圍爐團圓之際，仍有部分街友無家可歸，由於近來早晚溫差頗大，為關懷街友，邱素貞、南區國光里長陳仁榮、國光社區發展協會總幹事陳雅惠等人，今天前往東區大智路上的「台中市街友關懷協會」送暖，關心街友入住情形。
邱素貞表示，「台中市街友關懷協會」提供街友短期夜間住宿、沐浴盥洗、日常用品、供餐服務，讓他們暫時不用擔心挨餓受凍，她帶領愛心志工團提供雞蛋麵20箱、白米20包，以及睡袋40床，在凜冽寒風中，給他們暖暖身，過好年。
邱素貞也前往位在西區大明街的「兒童之家」關懷弱勢兒童，並提供雞蛋麵10箱、白米10包，希望孩子們能感受到社會的溫暖。
李榮鴻原本準備了800顆后里高麗菜，民眾捐2張發票就送1顆高麗菜，一些朋友知道李榮鴻的公益活動，自動加入，又提供了1000多顆高麗菜，共襄盛舉，總計逾2000顆高麗菜，收到的發票將捐給「台中市蓮心自強服務協會」，幫助殘障弱勢族群。
最近高麗菜盛產價跌，李榮鴻說，過年期間多用高麗菜，高麗菜是現在當季蔬菜，大家不妨用來做泡菜、水餃，或是做火鍋、清炒、沙拉等，都是非常好的食材。他也希望市府多採取實際行動幫助高麗菜農，以發揮拋磚引玉的效果。1060124
(中央社)
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