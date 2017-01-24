長榮機上服務升級 Kitty桌布亮相
長榮皇璽桂冠艙備品再升級，長榮航空宣布，今年和台灣三麗鷗合作，推出Hello Kitty桌布，另外還和人氣餐廳合作，在機上供應甜品聶魯達蛋糕。
2017年長榮航空又有新突破，長榮航空宣布，今年將推出多款機上服務用品，包括知名服裝設計師詹朴設計的APUJAN睡衣、Hello Kitty彩繪桌布，也供應台北超人氣餐廳SEASON Artisan Patissier聶魯達蛋糕。
長榮航空說明，睡褲材質使用方便長時間坐臥的聚酯纖維，加上外貼式深口袋，讓物品不易滑出，上衣則改為具巧思的亨利領，兼具舒適及時尚感，讓旅客能於機內得到完全的放鬆。
Hello Kitty彩繪機方面，今年特別邀請台灣三麗鷗以波西米亞風格設計Hello Kitty桌布，旅客在HelloKitty彩繪機上的皇璽桂冠艙或是桂冠艙用餐時，都能感受到更愉悅的氛圍。
為使搭機體驗更舒適，台北巴黎及部份美加航線也推出超人氣餐廳SEASON Artisan Patissier的新款甜品─聶魯達蛋糕，以法式抹茶蛋糕與抹茶馬斯卡彭起司，表現長榮航空識別色綠色，和紅醋栗慕斯交織出滑順口感。
長榮航空也說，今年還會陸續推出機場服務品，讓旅客在搭機時有更多驚喜。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。