長榮機上服務升級 Kitty桌布亮相

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長榮皇璽桂冠艙備品再升級，長榮航空宣布，今年和台灣三麗鷗合作，推出Hello Kitty桌布，另外還和人氣餐廳合作，在機上供應甜品聶魯達蛋糕。

2017年長榮航空又有新突破，長榮航空宣布，今年將推出多款機上服務用品，包括知名服裝設計師詹朴設計的APUJAN睡衣、Hello Kitty彩繪桌布，也供應台北超人氣餐廳SEASON Artisan Patissier聶魯達蛋糕。

長榮航空說明，睡褲材質使用方便長時間坐臥的聚酯纖維，加上外貼式深口袋，讓物品不易滑出，上衣則改為具巧思的亨利領，兼具舒適及時尚感，讓旅客能於機內得到完全的放鬆。

Hello Kitty彩繪機方面，今年特別邀請台灣三麗鷗以波西米亞風格設計Hello Kitty桌布，旅客在HelloKitty彩繪機上的皇璽桂冠艙或是桂冠艙用餐時，都能感受到更愉悅的氛圍。

為使搭機體驗更舒適，台北巴黎及部份美加航線也推出超人氣餐廳SEASON Artisan Patissier的新款甜品─聶魯達蛋糕，以法式抹茶蛋糕與抹茶馬斯卡彭起司，表現長榮航空識別色綠色，和紅醋栗慕斯交織出滑順口感。

長榮航空也說，今年還會陸續推出機場服務品，讓旅客在搭機時有更多驚喜。1060124

(中央社)