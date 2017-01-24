中美貿易戰開打？專家：先關注S&ED

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中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊今天指出，大陸對美國有外貿依賴，但發生金融風險的機會不高；中美貿易戰如何開打，他認為，2017年的美中戰略與經濟對話是重要觀察點。

台北經營管理研究院今天舉行「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」，中華經濟研究院第一研究所（大陸經濟所）所長劉孟俊發表「中國經濟變化與對策」專題，他在演講與回答提問時，作上述表示。

劉孟俊說，美國總統川普上台後，貿易保護主義對大陸經濟帶來挑戰。2015年資料顯示，大陸對美國出口占比超過20%；2016年第2季數據顯示，大陸短期外債占外匯存底僅0.5%。整體來說，大陸對美國存在外貿依賴，但發生金融風險機會不高。

他表示，每年都會舉行的中美戰略與經濟對話（S&ED），是雙方部長級的對話，預期美國屆時將會出招，要求大陸在哪些地方要讓步、哪些議題要開放，這是一個很重要的觀察重點。

劉孟俊觀察，貿易保護方面，川普會拉高反傾銷稅、平衡稅；在中美雙邊投資協定（BIA）上，美國應該會對大陸有更多要求。

劉孟俊指出，川普鼓勵美國企業在大陸獲利後要把錢匯回美國，但大陸是開發中國家，希望企業賺錢後繼續投資大陸，中美間就會有糾葛，特別是大陸資金正在外逃，川普若鼓勵資金從大陸匯出，就踩到大陸痛腳。

至於川普已簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。對此，劉孟俊表示，台灣要加入大陸主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）難度也很高，光大陸要求雙邊貿易正常化，就是很大的難題。1060124

(中央社)