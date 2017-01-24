宜蘭幾米公車車資隨你投 所得助公益

宜蘭市幾米公車營運3個月後，已有上萬人次免費搭乘。為結合公益，公車上從今天起設置愛心箱，希望乘客捐出統一發票或零錢代替車資，所得全數將捐給弱勢。

宜蘭市公所以繪本作家幾米作品「星空」、「忘記親一下」圖像，打造「星空號」與「奇蹟號」幾米觀光巴士，免費供民眾搭乘，至今上路已有3個月。

這兩部公車因色彩鮮明、充滿童趣，常讓民眾在搭乘時陶醉在繪本情節中，並可穿梭宜蘭市區的幸福轉運站、宜蘭火車站、幾米公園、宜蘭酒廠、新月廣場等各旅遊景點。

為鼓勵遊客及民眾多搭乘兼做愛心，市公所與阿寶基金會合作，今天起在這兩部公車上設置愛心箱，鼓勵乘客以捐贈統一發票或零錢代替車資，讓大家搭車遊宜蘭市時也可做愛心。這些所得將作為促進身障就業，幫助弱勢家庭使用。

宜蘭市長江聰淵說，新年期間歡迎遊客利用這兩部公車，暢遊市區景點，也能發揮愛心、舒緩市區塞車狀況。1060124

(中央社)