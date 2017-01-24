祖母級鋼琴家薇莎拉絲寶刀未老 點燃俄羅斯狂焰

現年75歲的俄國名鋼琴家薇莎拉絲將與國家交響樂團合作，帶來柴科夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，點燃俄羅斯音樂熱焰。(國家交響樂團提供)

祖母級鋼琴家寶刀未老！現年75歲的俄國名鋼琴家薇莎拉絲將與國家交響樂團合作，帶來柴科夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，點燃俄羅斯音樂熱焰。薇莎拉絲曾經拿到柴可夫斯基國際鋼琴大賽第三名，也獲得德國舒曼國際鋼琴大賽冠軍殊榮，現任教於莫斯科音樂院與慕尼黑音樂院，已經是重量級鋼琴大家。

薇莎拉絲的琴音自然，浪漫卻不浮誇，紮實的鋼琴技巧已經內化為音樂的語言，嚴謹專注詮釋作曲家賦予樂曲的意涵是她的音樂最被樂壇肯定的地方，這與她深受俄羅斯學派僅的訓練有關。

薇莎拉絲出生於喬治亞共和國，20歲拿到柴科夫斯基鋼琴大賽第三名，24歲獲得德國舒曼國際鋼琴大賽冠軍，師承傳奇名家紐豪斯與查克，這兩位巨匠之師，不僅深深影響了她音樂藝術的發展，更讓她浸淫在舉世聞名的俄派鋼琴教育傳統，並以此成為音樂傳奇。

「音樂對我來說，實在是太重要了，音樂就是生活本身，我不能想像沒有音樂的生活，這或許是我選擇成為一個音樂家的原因。」薇莎沙絲對自己的要求非常嚴謹，每一首樂曲都有著高濃度的情感與揮灑自如的技巧，她曾經表示，她一生都在音樂裡，「但真正我覺得非常滿意的音樂會不到五場，這代表我還有更多要更加精進的地方。」

國家交響樂團表示，這次音樂會的兩首大曲，一是柴科夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，另一首是拉赫瑪尼諾夫《第一號交響曲》，兩首相當巧合，都是首演狀似失敗，但後來如倒吃甘蔗，得以平反的樂曲。拉赫曼尼瑪夫《第一號交響曲》首演負評不斷，還讓拉赫瑪尼諾夫得了憂鬱症，之後求助心理醫生，終於重新站起來，在他人生最後一首管絃作品《交響舞曲》也引用了《第一號交響曲》的片段，深受歡迎。柴可夫斯基的《第一號鋼琴協奏曲》一開始樂界有無法接受，鋼琴大師魯賓斯坦更是討厭這首作品，但時間洗去流言，越演越成功。

俄羅斯狂焰音樂會將由加布里耶．費爾茲擔任指揮，他1971年出生於柏林，現任多特蒙歌劇院音樂總監以及多特蒙愛樂管絃樂團首席指揮，費爾茲與斯圖加特愛樂管絃樂團的合作曾經獲得拉赫瑪尼諾夫基金會頒贈「拉赫瑪尼諾夫大獎」。音樂會將於2月24日舉行，地點在台北國家音樂廳，鋼琴家顏華容7點中會先在國家音樂廳大廳舉行導聆。

(中時)