高雄燈會首創大港花火秀 最佳景點曝光

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2017高雄燈會藝術節，首度施放大港花火秀，模擬動畫今日首度曝光。（觀光局提供）

觀光局長邀請民眾到春節遊港都，欣賞高雄燈會藝術節同時，能夠蒐集印戳。（柯宗緯攝）

大港花火秀最佳景點曝光。（翻攝官網）

大港花火秀最佳景點曝光。（翻攝官網）

2017高雄燈會藝術節，全國首創「大港花火秀」，沿著西子灣、旗津堤岸施放3次，飽覽山、海、河、港景觀，並有萬船集結高雄港鳴笛迎接；2月11日預料掀起最高潮，當天施放20分17秒，以及舉辦萬人提燈大遊行，今年燈會預估突破500萬遊客。

觀光局長曾姿雯表示，今年高雄燈會突破以往格局，1月30日大年初三開幕至2月11日，除愛河兩岸有傳統、特色燈座，以及愛河水上劇場花火秀、港灣花火秀外，更祭出全台唯一的「大港花火秀」。

她指出，大港花火秀於西子灣、旗津千米的防坡堤施放，將於1月30日、2月4日晚間10點施放10分6秒，2月11日晚間12點施放20分17秒，屆時將有千朵紅蓮、水母造型等煙火在空中綻放，遊客可下載高雄廣播電台App，有特別音樂背景搭配花火秀，另可透過電視、網路直播。

她也公布大港花火秀14個最佳觀賞景點，其中以星光親水公園視野最佳，可容納2萬人次，或是西子灣觀景平台、中山大學操場、香蕉碼頭、旗後炮台等地。若不想人擠人的民眾也可到高雄85大樓觀景台、或搭雙層巴士、愛之船、渡輪等方式浪漫賞花火。

明晚7點高雄燈會將點燈，在愛河、光榮碼頭施放6分鐘花火秀。2月11日下午3點至11點舉辦萬人提燈大遊行，同時在大勇路等5處發放5萬盞「旺來雞」小提燈。曾姿雯呼籲多搭乘捷運、接駁車賞燈，另也與交通局、警察局合作交通疏運。

(中時)