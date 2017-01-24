性格法國提琴家 格里摩來台展技

格里摩被視為是法國最具份量的個性派小提琴家之一，有著成熟帥氣的外型，行事作風更是獨行特立。(鵬博藝術提供)

十年內兩度灌錄巴赫全本《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》錄音，都獲得高度好評，下月法國中生代小提琴家格里摩將再度來台，除了帶來全場法式小提琴經典曲目之外，也將演奏巴赫全本《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》，展現他的音樂詮釋功力。

「漂亮的音樂曲線已經不是我演奏音樂時的唯一目的，我更想從音樂中傳遞我的人生經歷與想法。」1973年出生的格里摩被視為是法國最具份量的個性派小提琴家之一，有著成熟帥氣的外型，行事作風更是獨行特立。他4歲時，父母親帶他去巴黎聖母院聽管風琴的演出，非常震撼，5歲就開始學習小提琴。因為父親是埃及古物學者，之後全家搬到開羅工作，在埃及格里摩遇到一位老吉他演奏家，年幼時他玩的是吉他而不只是小提琴，讓他認識了音樂的另一面。

「我知道我非常有才華，但我也可以打破常規，一切重新開始。」回到法國，格里摩就讀巴黎國立音樂學院，畢業後又接受明茲、史坦等大師的指導，成就小提琴家之路。格里摩1996年在維也納拿到歐洲文化獎，2008年獲頒法國藝術文化騎士勳章。格里摩目前使用的是1710年製的史特拉底瓦里名琴。

格里摩後來跟著「魔鬼小提琴手」基東克萊曼習琴，自己不但演奏兼指揮，還創立了「不和諧樂團」，至今邁入第十年，不拿任何公部門預算自己獨立運作演出，「小提琴是我的延伸，但那並不代表我只能在舞台上演奏小提琴；事實上我現在做的事正是一百多年前孟德爾頌時代之前最流行的事：小提琴首席擔任領奏，帶領樂團演出。」格里摩希望音樂家能夠相互激辯、討論，取得共識，真正為音樂服務，「不是為了名利或是虛榮，而是讓音樂真正在人與人之間產生意義。」

這次訪台，格里摩大膽推出整場法式作品的小提琴獨奏會，「我認為無論是德布西或拉威爾的小提琴奏鳴曲，都是小提琴樂曲當中跨越時空的珠玉之作，希望推薦給台灣樂迷。」另一場則將帶來巴赫全本《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》。

小提琴家格里摩獨奏會將於2月22日在台北國家音樂廳演出，2月25日在台中歌劇院中劇場演出巴赫全本《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》。

(中時)