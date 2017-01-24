我要評比

年節前夕，台塑仁武廠帶頭清理社區家園。（柯宗緯翻攝）

年關將屆，台塑仁武廠除加強工安，確保營運順利，並配合地方年終大掃除，台塑協理王長率團隊及社工清理鄰近街道，展現台塑人「重環保、愛家園」精神，深獲竹後里民肯定。

台塑仁武駐廠總經理室協理王長日率仁武廠管理處長李正芳、組長顏明璋、工關張洋堂、江正彬及台塑志工等，與議員邱俊憲、仁武區長呂世榮、竹後里長黃常志及社區志工服務隊，人手一把掃把、夾子與垃圾袋，進行廠區周遭與社區街道清掃。

王長一行沿台塑仁武廠認養的水管路兩側街道，清掃垃圾、煙蒂並拔除雜草，連空地、防火巷及排水溝等容易孳生病媒、造成環境髒亂的死角也不放過，廠區周邊街道清掃後恢復乾淨樣貌，沿途受到里民讚賞與鼓勵。

王長表示，今年春節來得早，工廠除加強工安管理，並妥善調度人力，讓春節期間工廠運作順暢，同時展現「廠民一家親」，清理街道敦親睦鄰，順道向鄉親拜個早年，雞年行大運。

(中時)