春節防竊7撇步 宵小無從下手

中和警分局長陳銘宗持續到各巡守隊感謝巡守隊辛勞。（葉書宏翻攝）

中和警分局長陳銘宗持續到各巡守隊感謝巡守隊辛勞。（葉書宏翻攝）

中和警分局長陳銘宗持續到各巡守隊感謝巡守隊辛勞。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市中和警分局為加強維護民眾在春節期間住家安全，分局長陳銘宗利用晚間時間，持續到各巡守隊感謝巡守隊辛勞，同時懇請巡守隊員於巡守各里鄰時，加強「住宅周邊審視」與「注意社區大樓門禁」，發現異狀立即協助報警處理，使宵小無從下手。

陳銘宗提醒，民眾春節期間出外防竊小撇步，第一，離開車子就上鎖，心存僥倖是給宵小機會的開始；第二，多一項防備，多一分保障，請為愛車多加一副鎖；第三，鑰匙應隨身攜帶，鑰匙圈上勿加掛姓名、地址；第四，遇有代客停車的服務時，切勿將整車鑰匙交付。

第五，選擇將車停在光亮、人車來往較頻繁的收費停車場最為安全；第六，貴重物品或包裹、行李等，應放置於後行李箱或隨身攜帶；第七，車停妥，先檢視車窗是否已緊閉，車門是否均已上鎖。

(中時)