善化警破民宅毒窟 藥頭拉Ｋ到失禁
台南市善化警分局昨日深夜前往安定區一處民宅搜查，當場查獲毒咖啡、Ｋ他命及不明藥丸一批，還有3支改造手槍，屋內的方姓男子向警方坦承毒品及槍枝都是他所有，才20歲的他吸毒5年多，神色枯槁還有頻尿問題，在警局一個晚上就跑了快80次廁所，讓承辦員警直搖頭，今日訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
警方指出，方嫌住處由於經常有不明人士出入，車輛亂停影響附近居民，又不時飄出塑膠臭味，警方獲報前往調查，研判應該是一處毒窟，昨日深夜前往搜查果然人贓俱獲。
警方調查，方嫌父親已經過世，母親晚間都要出門照顧年邁的爺爺，他趁著家中沒人呼朋引伴前來家中吸毒，為怕黑吃黑，也向友人購買槍枝防身，雖然現場並無發現子彈，但槍管已通，將釐清是否具有殺傷力，警方偵訊後將方嫌移送法辦並擴大追查槍枝及毒品來源。
※保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。