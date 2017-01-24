善化警破民宅毒窟　藥頭拉Ｋ到失禁

警方在方嫌住處搜出毒品及改造手槍。(莊曜聰翻攝)

台南市善化警分局昨日深夜前往安定區一處民宅搜查，當場查獲毒咖啡、Ｋ他命及不明藥丸一批，還有3支改造手槍，屋內的方姓男子向警方坦承毒品及槍枝都是他所有，才20歲的他吸毒5年多，神色枯槁還有頻尿問題，在警局一個晚上就跑了快80次廁所，讓承辦員警直搖頭，今日訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

警方指出，方嫌住處由於經常有不明人士出入，車輛亂停影響附近居民，又不時飄出塑膠臭味，警方獲報前往調查，研判應該是一處毒窟，昨日深夜前往搜查果然人贓俱獲。

警方調查，方嫌父親已經過世，母親晚間都要出門照顧年邁的爺爺，他趁著家中沒人呼朋引伴前來家中吸毒，為怕黑吃黑，也向友人購買槍枝防身，雖然現場並無發現子彈，但槍管已通，將釐清是否具有殺傷力，警方偵訊後將方嫌移送法辦並擴大追查槍枝及毒品來源。

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(中時)