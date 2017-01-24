巧妙操縱可轉債 許金龍非法獲利1.4億

樂陞去年連續發行「樂陞3」、「樂陞4」、「樂陞5」3檔可轉換公司債，名為籌措資金，實際上則由前董事長許金龍精心安排，將CB(可轉債)拆解為CBASO(可轉換公司債資產交換與選擇權)，透過人頭成功以6000元的選擇權操控一張10萬元的CB，待股價上漲轉換為股票，獲利1億4000萬元。

起訴指出，樂陞去年委由康和證券發行可轉債，為了壓低價格，許金龍還先指示楊瑞仁操盤摜壓樂陞股價至每股74元，發行CB後則連續飆漲，製造獲利空間。

許金龍與康和證券負責人葉公亮、呂素玲、林宜霖等人共謀，對外宣稱詢價圈人絕無內部人，但詢價圈購人實際上全都是林宜霖安排的人頭，由彰化幫、高雄幫金主每人出資至少4000萬元承購，隨後在樂陞股價來到每股120元左右高價之際，反常地僅以每股100.5元私下轉售給遠東銀行。

遠東銀行承辦人林麗珍將CB拆解為CBASO，供許金龍安排的人頭投資，等同讓許金龍得以每單位6000元取得1張CB的選擇權套利，許金龍待股價上漲後將CB轉換為股票，獲利達1.4億元。

此外，葉公亮等人還將配售CB客戶名單提供給遠東銀行，導致康和證券遭裁罰而受有損害。

北檢今日就此部分依「虛偽發行之證券詐欺」罪起訴許金龍、葉公亮、呂素玲、林宜霖、林麗珍，許金龍、林宜霖、葉公亮、呂素玲另犯財務業務文件不實罪及背信罪，林麗珍涉犯背信罪部分則另案偵辦。

(中時)