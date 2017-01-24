不肖男探視8旬外祖父母 竟為打劫養老金

不肖的周男打劫外祖父母今遭警方逮獲究辦。（陳俊雄翻攝）

警方說明男子探視8旬外祖父母，打搶養老金的事發原委。（陳俊雄攝）

周姓男子在過年前返回三峽竹崙地區的外祖父家中，但他此行並非探親，而是討錢。由於周男開口就要50萬元遭到外祖母當下拒絕，他竟然狠心推倒年逾八旬的外祖父母後，搶得現金10萬7000元及三張共100萬元的定存單，準備榨乾外祖父母的老本。

周男22日晚間打劫外祖父母，家中長輩事後立刻召開家族會議決議「大義滅親」，報警處理，三峽警方據報今日凌晨將周男逮獲，但10餘萬元現金已被周男拿去還債，幸好百萬定存尚未解約。警方訊後依搶奪罪嫌將周男移送新北地檢署偵辦。

(中時)