設計師操刀 長榮皇璽桂冠艙推新睡衣

我要評比

長榮航空與多方跨界合作推出2017新款機上服務品，包括知名服裝設計師詹朴設計的皇璽桂冠艙／桂冠艙睡衣、全新Hello Kitty彩繪機皇璽桂冠艙／桂冠艙桌布、台北人氣蛋糕，在新的一年帶給旅客全新的搭機感受。

長榮航空2014年於皇璽桂冠艙開始提供睡衣，受乘客好評，今年將睡衣改款，由台灣留英設計師詹朴規劃，以黑、白、灰為主色調，描繪3萬5000英尺高空的雲端景象，設計皇璽桂冠艙／桂冠艙專屬的睡衣及拖鞋，不同的印花褲款設計區分睡衣的尺寸，讓機艙內的整體視覺更加多元。

Hello Kitty彩繪機也推出全新桌布，三麗鷗以波西米雅風格圖騰，搭配Hello Kitty經典色系設計全新桌布，為長榮航空Hello Kitty彩繪機更增添了獨特性。

長榮航空於台北－巴黎及部分北美航線，則與台北人氣餐廳SEASON Artisan Pâtissier攜手，設計新款甜品「聶魯達蛋糕」，以法式抹茶蛋糕與抹茶馬斯卡彭起司，表現長榮航空識別色綠色，與紅醋栗慕斯交織出滑順口感，詮釋美好回憶將無限延伸的主題，希望帶給皇璽桂冠艙旅客浪漫的味蕾享受。

(中時)