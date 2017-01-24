池上自小客對撞，3人受傷

池上鄉發生2部自小客對撞，3人受傷。（莊哲權翻攝）

台東縣池上大橋南端，也就是台九線327.4公里處，今天下午2點10分左右，發生2部自小客車對撞，造成3人受傷，送醫後並無大礙。

警方調查，由趙男（住台東市52年次）駕駛的自小客北上往池上方向時，突然侵入對向車道，與對向黃男（住台東市79年次）駕駛自小客發生對撞，波及另一部往台東方向陳女（住關山71年次）駕駛自小客。

對撞的2部自小客，車頭幾乎全毀，趙男、黃男、傅女（黃男妻子）3人受傷，3人均意識清楚，其中1人一度受困車上，由警消人員持破壞剪救出，3人經送醫治療並無大礙，肇事原因，仍待警方調查。

(中時)