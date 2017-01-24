搭車卡車門 胖哥決心減重有成

47歲林姓男子體重曾達187公斤，面臨搭車卡車門和心臟衰竭昏倒住院等困擾，經由高雄市阮綜合醫院體重管理中心協助，減至84公斤，判若兩人，不僅不再喘噓噓，也有了女友。

林男是一家吊車公司老闆，曾一天至少嗑10碗飯、菸酒檳榔月花新台幣7萬元，體重過重時行走困難，搭飛機安全帶太短無法繫上，搭公共交通工具又會卡在車門，被「虧」好粗喔、超載、太over了，讓他內心很困擾又受傷。

由於林男多次心衰竭昏倒住院被嚇到，決心減重，到阮綜合醫院體重管理中心求助，由中心主任宋天洲檢查後，決定採取微創胃縮小手術，體重順利減至84公斤，心臟收縮功能恢復正常，走路不再喘噓噓。

成功瘦身恢復神采奕奕，林男表示，不僅走路不再喘噓噓，身體更健康，更不會三天兩頭被送醫院讓家人擔心。

宋天洲表示，肥胖可能引起高血壓和心臟衰竭及心血管相關疾病，在減輕體重後可有效改善，目前常見的減重手術有胃縮小手術和胃繞道手術及胃束帶摺疊手術等，採用腹腔鏡的方式，手術後2天即可出院。1060124

(中央社)