每年數百死 孟加拉要種百萬顆樹防雷劈

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孟加拉高階官員今天表示，孟加拉已著手在全國各地種植100萬顆棕櫚樹，協助防範每年有數百人遭雷擊身亡。

孟加拉當局去年宣布雷擊是天災，官方數據顯示，去年有超過200人遭雷劈死，5月甚至有單日高達82死。

專家表示，實際數字其實更高。獨立監督人員表示，孟加拉去年有349人遭雷擊喪生。許多鄉下人未向警方通報相關事件。

孟加拉政府災難應變秘書卡邁爾（Shah Kamal）告訴記者：「我們已經開始在鄉下地區種植棕櫚樹，以減少因雷擊造成的死亡。」

卡邁爾說：「我們將在今年6月前種植100萬顆棕櫚樹。」

專家表示，高死亡率部分原因是缺乏樹木，樹枝能吸收雷擊帶來的衝擊。（譯者：中央社蔡佳伶）1060124

(中央社)