嘉義電動公車試營運 春節免費搭乘
嘉義縣政府推出「嘉義高鐵站－高跟鞋教堂」與「嘉義高鐵站－台南鹽水」2條電動低地板公車路線，自明天起首航試營運，直到元宵節2月11日提供民眾免費搭乘服務。
嘉義縣政府今年推出電動快捷公車，從嘉義高鐵站出發到布袋或到鹽水只需45分鐘，通車後，鹿草、義竹、過溝和布袋的鄉親往返高鐵站或縣治特區都很方便，在外地念書或工作年輕人回家不再舟車勞頓。
嘉義縣長張花冠今天在啟用典禮中指出，開通電動快捷公車不只解決民生交通問題，還兼具打通地方經濟發展脈絡功能，建立大眾交通系統全面帶動觀光發展。
嘉義縣政府指出，「嘉義高鐵站－台南鹽水」往南串聯鹿草、義竹到台南鹽水，服務範圍擴大到台南市鹽水和新營，同時為北部遊客開通南下到台南月津港賞燈的快速通關便道。
「嘉義高鐵站－高跟鞋教堂」從海線串聯到布袋，假日將加開觀光接駁Tour bus，往返高跟鞋教堂與台南市的北門水晶教堂。
另外，布袋在地業者為鼓勵民眾踴躍搭乘電動公車，自辦摸彩活動，以最實際方式回饋民眾，包括布袋文創Hotel送出20間免費住宿雙人套房、綠悠遊有限公司送出200張、2小時電動車體驗券、承潮實業旅遊坊送出100張海上巴士船票、黑皮酥皮肉圓送出20份伴手禮等。
民眾搭乘「西濱快捷線」（高鐵往返布袋）及「嘉義高鐵站－台南鹽水」（限鹽水往高鐵方向）即可向電動公車司機索取摸彩券，摸彩券投遞地點為低碳運具轉運中心（嘉義高鐵站2號出口對面）及布袋文創Hotel。1060124
(中央社)
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