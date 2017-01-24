雄檢連破3毒品案 邱太三南下表揚

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高雄地檢署連續破獲3件大型毒品案，法務部長邱太三南下慰問、嘉勉。（曹明正攝）

高雄地檢署近期連續破獲3件大型毒品案，包括東港漁船走私K他命80公斤，抄獲大寮安毒150公斤，18日並在高雄港攔獲賓士休旅車油箱藏有大麻9公斤、古柯鹹600餘公克及制式槍枝8把、子彈300餘發，因緝毒成果豐碩，法務部長邱太三24日特別南下慰勞有功人員。

邱太三由高檢署檢察長王添盛、高雄高分檢檢察長楊治宇陪同，出席雄檢緝毒成果發表會，他公開表揚檢察官鄭益雄、蕭琬頤、李侑姿及調查局、高巿警刑大等有功人員，現場同步展出近期所查獲的毒品、槍械。

調查局南機站有調查官因佈線緝毒，連新婚蜜月都泡湯，邱太三除當面嘉許，也指示「蜜月假加倍」。他另提到毒品是複合型犯罪，沒錢吸毒的人會偷竊、強盜，因此去年高雄巿查獲藥頭1415人，竊案減少1623件。

高檢署去年鐵腕掃蕩毒品，雄檢4月查獲毒品數量就占全國一半，7月全台取締藥頭525人，雄檢查獲113人，各績效均居全國之冠。雄檢表示，未來將與高雄巿警局合作，並提高防毒中心位階，擴大反毒能量。

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(中時)