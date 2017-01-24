6年來首次 人行上調MLF利率

中國人民銀行今（24）日公告，為維護銀行體系流動性基本穩定，結合近期中期借貸便利（MLF）到期情況，人行對22家金融機構開展MLF操作共2,455億元人民幣（下同），其中6個月1,385億元、1年期1,070億元，中標利率分別為2.95％、3.1％，較上期上升10個基點。這也是人行推出MLF的6年來，首度上調利率，引起市場震撼。

華爾街見聞引述中信證券分析，從人行承做的金額來看，可看出穩定資金面的情況未變。至於為何選在此時上調利率，中信證券分析：1是經濟復甦迎暖春，為政策利率上調提供條件。2是短期利率保持高點，政策利率順勢上升。

3是為了去槓桿和控制地產泡沫，有必要引導利率適當上調。4是美國聯準會轉為鷹派，中美利差面臨挑戰，中國需要謹防美國升息帶來的風險。

(工商)