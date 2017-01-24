發非洲軍武財 俄全球軍售成長3倍

俄羅斯為了因應非洲武裝部隊現代化的需求，出售直升機、噴射戰機、軍艦、戰鬥坦克與先進防空系統，賺得荷包滿滿。國營武器出口商俄羅斯技術國家集團（Rostec Corporation）說，它2016年從全球裝備銷售中掙得145億美元（約4,600億台幣）。

俄羅斯國家技術集團公司總裁車梅佐夫（Sergei Chemezov）接受塔斯社（TASS）專訪時說，儘管克宮因2014年初侵略烏克蘭，併吞克里米亞，而受到國際制裁，以致面對棘手的地緣政治現實，但全球軍售仍成長了3倍，佔了全球軍售的1/4。

車梅佐夫說，到2016年末，Rostec已按2015年下半年與阿爾及利亞所簽署的14架蘇-30 MKA（Su-30MKA）合約，交付了其中兩架。蘇-30 MKA是以蘇-27側衛（Su-27 Flanker）為本，為阿爾及利亞量身訂製的先進戰機。它除了增加作戰範圍，加強空對空與空對地打擊能力外，還採用了精確導引彈藥（precision guided munitions，PGMs）。

如今阿爾及利亞已有44架蘇-30 MKA，除了戰機外，它還在2015年採購了6架米-26 T2（Mil Mi-26T2）直升機。而2016年時，阿爾及利亞空軍又多訂購了8架，預計2017-18年可交付。

車梅佐夫說，2015年下半年，埃及與俄羅斯簽訂了約50億美元（1,600億台幣）的軍售合約，而在訂購的50架米格-29戰機中，俄方已交付了一架。他說，其餘戰機預料可在2017與2020年間交付。

此外，為了保護埃及直升機與噴射戰機不受地面與空中攻擊，Rostec在28具先進的「總統S」機載防禦系統（President S Onboard Defense Systems）中，已交付了第一批。

而在奈及利亞方面，車梅佐夫說，2016年12月底，俄方在奈國空軍所訂購的12架米-35M（Mil Mi-35M）多用途攻擊直升機中，已交付了2架。而這些擁有最新導航與航空電子技術的直升機，預計可在2018年底全數交付。

(中時電子報)