辜寬敏鹿港故鄉送暖 贈低收每戶5000元紅包
「我們鹿港人，一定要感恩回饋自己的家鄉!」旅北企業家辜寬敏今天由4子辜為明及新台灣和平基金會執行長馮賢賢等陪同回到故鄉鹿港，他延續第4年的寒冬送暖活動，親自到鎮公所發送全鎮1150戶中低收與邊緣戶各5000元的慰問紅包，現場有受贈家庭的1對小兄弟回贈謝卡，場面很溫馨。
辜寬敏高齡91歲，身體還十分健朗，他說，年事已高，未來即使沒有親自回到鹿港，但他所創立的新台灣和平基金會也會繼續寒冬送暖，關懷弱勢家庭，「這些都要繼續辦下去。」他特意帶著4子辜為明以及基金會重要高層同行，頗有「交棒」的意味。
鹿港鎮長黃振彥說，辜寬敏老前輩的返鄉寒冬慰問已連續4年，每戶在過年前收到5000元的大紅包，是鹿港鎮有史以來最大手筆的慰助金，4年來，辜老捐贈家鄉弱勢總計2300萬元。
辜寬敏將一生奮鬥的資產其中約30億元交付信託，每年孳息做公益，他說，少年離鄉出外打拚，老了之後分外覺得家鄉的重要，尤其父親臨終前交代，在自己有餘力時一定要回饋家鄉，照顧鄉親，所以他也是完成了父親所託。
「明年再見」！辜寬敏逐一慰問低收家庭，致詞時還與鹿港鄉親相約定，獲得在場熱烈掌聲。
(中時)
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