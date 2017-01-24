1日販毒男 帶藍波刀搭高鐵運毒
台中市刑大偵二隊日前獲報於高鐵烏日站逮捕26歲溫姓男子（毒品通緝），警方在拘捕時溫還不斷高喊「搶劫！」引人注意，落網後態度囂張更數度嗆警「要找律師」，警方在溫身上查獲海洛因、安非他命、藍波刀等贓證物，遭法院裁定收押禁見。
警方發現，溫男因毒品案遭法院通緝，為了躲避查緝逃亡期間並以「一日販毒」的方式從高雄搭乘高鐵到台中進行毒品交易，並計畫再轉往別地。卻被台中警方逮捕，於溫男身上起獲海洛因21.18公克、安非他命254.16公克。
溫嫌見事跡敗露，竟耍賴對著員警大嗆「你們別亂來，我懂法律喔」，警方將他帶回警局，並研判溫可能為應付吸毒的龐大開銷，才鋌而走險開始販毒，警方展開3個月跟監行動。
台中市刑大偵二隊表示，溫男從國中畢業後就出社會闖蕩多年，曾涉及毒品案遭高雄地檢署通緝，如今被台中警方查獲販賣一、二級毒品，溫矢口否認，還委託律師到場，耗費5個多小時仍拒絕製作筆錄，相當狡猾，全案依毒品罪嫌移送，檢方聲請羈押獲准。
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(中時)
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