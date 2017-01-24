新北市立圖書館 VR體驗蔡倫造紙

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展場提供VR體驗，藉由虛擬實境體驗造紙過程。（王揚傑翻攝）

新北市立圖書館總館「印本書─世界最美的書」主題展今（24日）天開幕，現場特別提供免費的造紙術VR體驗，讓大家可以藉由虛擬實境的科技，體驗造紙過程。

新北市圖表示，「印本書─世界最美的書」主題展，除了展出近百本來自德國、瑞士、澳洲、美國、日本、中國等評選會得獎裝幀書籍，以及台灣出版設計大獎「2017金蝶獎」得獎作品之外，VR體驗為此次主題展的另一亮點，展覽現場透過INVIRTUAL TEAM團隊的「紙‧印」虛擬實境，讓大家體驗古時候造紙與印刷過程的奧妙，並利用實體印表機列印出體驗過程中的文字，一窺造紙的過程，從互動中體驗創新，讓閱讀更增添趣味。

(中時)