鐵皮工廠藏賭窟 警方會同拆除大隊拆光光

警方今日會同拆除大隊把土城金城路某職業賭場夷為平地。（陳俊雄翻攝）

新北市警土城分局與市刑大據報在去底搗破金城路一處鐵皮搭蓋的職業大賭場，除逮獲43名賭客並查扣賭資19萬8600元，土城分局並報請市府公安稽查小組稽查，並於今日聯合警察局、拆除大隊同步實施斷電及拆除作業，確實斷絕該處犯罪場所，以維護民眾生活環境與公共安全，並遏止不法行為發生。

(中時)