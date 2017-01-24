服務大躍進 安樂戶政事務所延長至晚間8點

我要評比

基隆市安樂戶政事務所從過年後，2月8日起每周三試辦「夜間服務」，延長服務時間至晚間8點，試辦4個月時間，若成效良好將擴及另外6個行政區域。基隆市長林右昌說，基隆將提供與雙北相同服務，將視試辦成效再行研議後續辦理。

基隆市民大多在外縣市工作，若真有公務需要到戶政事務所辦理，下班後從外地趕回基隆根本來不及，民眾往往都只能請「扣薪假」辦事情，基隆市政府今天市務會議會後記者會，民政處長王榆森宣布，自2月8日起到5月31日止延長夜間服務，為每週三下午5時30分至晚上8時止。

他說，衡量各戶所人力配置與服務數量，先擇定安樂區戶政事務所進行為期4個月試辦，並於試辦3個月後，檢討評估辦理成效。如有必要，將於各區戶所開辦，倘若績效良好，可能會增加服務天數。

王表示，以隨到隨辦項目辦理，民眾辦理事項若涉及跨縣市，需視該縣市是否也提供夜間服務，採先行收件再通知取件。希望透過這項夜間服務，嘉惠市民。

林右昌說，市府與雙北提供同等服務，將視試辦成效，再行研議後續辦理。

(中時)