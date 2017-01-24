新藥怎麼開發 這款桌遊告訴你

國內有藥廠與桌遊業者合作，推出首款醫藥桌遊。（廖珮妤攝）

玩桌遊還能學習藥物研發小知識！國內有藥廠與桌遊業者合作，推出首款醫藥桌遊，讓玩家變身科學家，在面臨迫切的用藥需求下，進行癌症、神經、心血管與精神科等藥物研發，只要通過一道道關卡，成功讓藥物「上市」，就能成為醫療先鋒。

新藥的研發和臨床試驗，總讓民眾感覺艱澀又神秘，不過現在只要透過桌遊，就能學習小知識。台灣拜耳醫學學術處長楊珊霓指出，新藥研發過程艱辛，平均得耗時10-12年，花費超過330億，而且有層層嚴格把關。

這款桌遊中，玩家將化身科學家，在面臨迫切的用藥需求下，選擇要開發的藥物，透過遊戲規則，挑選化合物、排列成最佳組合、選定候選藥品並進行臨床實驗，同時要面臨一些考驗，像是藥物療效愈高、副作用也愈高，增添遊戲刺激感。

(中時)