草坪頭櫻花季開鑼 半數初綻
南投信義鄉「草坪頭」櫻花季，24日開鑼，目前櫻花半數初綻、桃李競妍，預計春節進入盛開期；縣長林明溱邀請大家到草坪頭賞櫻，品味花與茶的饗宴，再到東埔溫泉泡湯，享受愜意人生。
24日上午，林明溱、縣議員史清水及鄉長史強，為信義鄉草坪頭櫻花季──花與茶的饗宴開鑼，揭開序幕。林明溱表示，看櫻花不用去日本，到信義鄉草坪頭就能欣賞漂亮的櫻花、梅花、李花；未來，將由縣府農業處繼續種植櫻花幼苗，讓草坪頭成為櫻花小城。
史強表示，目前近5成櫻花盛開，還有茶花、李花、桃花作伴，在優美的茶園間，更顯出色，歡迎大家上山賞花，體驗在地風景、人文，再到東埔溫泉享受泡湯的樂趣。
玉山下的草坪頭茶區，以「玉山茶」聞名，信義鄉農會每年舉辦春、冬季茶賽，得獎的茶葉都是立即銷售一空！茶區種植4000多棵櫻花樹，近年來，已經成為賞櫻的熱門景點，漫步櫻花小徑，飽覽群山景觀，品嘗茗茶、高山美食，人生至樂！
櫻花季期間的1月30、31日，2月11、12日等4天，信義鄉公所推出音樂與櫻花的交響─街頭藝人表演等藝文活動。
草坪頭觀光茶園，僅有一條主要聯外道路，為避免交通打結，信義警分局將實施管制，從「草坪頭玉山觀光茶園」牌樓，至聖賢宮路段，於1月28日至2月28日，禁止車輛臨時停車，及甲、乙類大客車通行，管制時段從上午8時至下午4時30分。
春節及周休假日，請將車輛停放在省道台21線愛玉橋旁，搭乘免費接駁專車進入草坪頭茶區。
(中時)
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