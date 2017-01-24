男開瓦斯鬧自殺 警及時制止

我要評比

1名55歲男子疑似抗拒房屋強制點收，下午2時30分左右，在北市興隆路3段公寓1樓揚言開瓦斯自殺，消防局獲報後緊急到場，佈署水線警戒，男子經警消極力勸阻後，約20分鐘後自行開門，並將瓦斯桶放下，及時解除一場危機。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)