麻醉造成妄想 機構指問題被忽視
有機構指出，一般人到醫院看病及接受麻醉後，出現幻覺或妄想等的機會很高，但大多數人都忽視這方面的問題，包括醫學界。
醫學網站POND Awareness於去年在香港舉辦的第16屆世界麻醉醫師大會上公布一項調查，受訪者普遍認為，目前對術後「譫妄」的篩查、管理及預防方案均缺乏，這方面的問題很需要處理。
譫妄是指精神能力嚴重紊亂的情況，可導致幻覺、妄想、意識紊亂，以及對周遭環境的意識減弱。
調查分析了全球284名麻醉師的看法，以確定術後「譫妄」的發生率等。結果顯示，術後「譫妄」為一種常見的併發症，95%的受訪麻醉師曾有術後「譫妄」的病人。
此外，30%的受訪者表示經常遇到術後「譫妄」的個案，60%的受訪者則表示這情況偶爾會出現。
儘管在醫院及診所經常有術後「譫妄」的病人，但77%的受訪者表示，現時並無篩查潛在風險患者的程序。
另有73%的受訪者指出，目前並無術後「譫妄」的管理方案；84%的受訪者表示沒有方案預防這一併發症。
公布指出，大多數受訪麻醉師意識到需要相關方案，以處理這個可導致死亡的創傷性併發症。
POND Awareness 網站的創始人Guy d’Aurio說：「術後譫妄為經常發生的情況，且須進行監控、理解及加以行動。」
公布表示，希望這次調查結果能說服醫學界人士，令他們覺得有需要建立檢測及管理術後譫妄帶來風險的方案。1060124
(中央社)
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