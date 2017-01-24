縮減男女薪資差距 費城禁雇主索歷年紀錄

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美國費城禁止雇主要求可能受僱的員工提供歷年薪資紀錄，支持這項作法的人士認為，此舉為縮減男女薪資差距跨出一步。

美聯社報導，今天簽署這項法案的費城巿長肯尼（Jim Kenney）說：「此舉對費城民眾好，對企業也好。」

不過，總部設在費城的有線電視、寬頻網路及IP電話服務供應商康卡斯特公司（Comcast Corp.）誓言將此事告上法院，並獲費城巿商會支持。他們認為在規定雇主跟潛在雇員如何互動方面，這項新法管太多。

擁護這項作法的人士主張，傳統上女性薪酬低於男性，要求歷年薪資紀錄的作法可能延續低薪的循環。

「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，據人口調查與統計局（Census Bureau）2015年報告，費城所在的賓州，婦女薪酬僅為男性的79%，黑人和拉美裔婦女的薪酬差距更大。（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)