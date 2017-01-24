紓解春節人潮 雲林縣免費接駁專車
雲林縣政府為紓解高鐵雲林站農曆春節期間人潮，將於1月26、27、31日及2月1日行駛高鐵雲林站至台西的免費接駁專車，每天往返16班次。
雲林縣政府今天表示，為便利雲林縣沿海地區旅外鄉親返鄉，由高鐵雲林站發出的免費接駁專車，沿途僅提供下車、不供民眾上車；自台西開往雲林高鐵站的班車，僅提供上車、沿途不供民眾下車。
縣府指出，免費接駁專車沿線停靠高鐵雲林站（6號月台）、台西客運大屯站（大屯國小側門）、東勢圖書館、四湖參天宮（第二停車場入口）、台西水利站等站點。
縣府表示，免費接駁專車單趟行駛時間約55分鐘，由於部分路段行駛快速道路（台78線），依規定不提供站位，請民眾見諒。1060124
(中央社)
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