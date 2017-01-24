醉男整友整過頭 手銬銬友遭起訴

基隆市萬姓男子酒後將向姓友人帶到忠二路攤販前，將向男銬在攤車車輪後離開，一旁許姓友人趕緊向服飾店借髮夾，向男才得以脫困，檢方今天依妨害自由罪起訴萬男。

起訴書指出，45歲萬男去年11月28日中午邀請向男和許男到家中飲酒，期間萬男拿出手銬玩耍，並銬住向男右腳踝，佯稱將他帶到忠二路一家攤販前就會解開。

未料，3人抵達攤販後，萬男非但不解開手銬，反而將另一端銬住攤車車輪上端，向男立刻要求解開，許男也在一旁懇求，但萬男仍不為所動，不久後便離開現場。

許男見狀立刻報警，再向一旁服飾店借用髮夾，攤販老闆聞訊趕抵現場，用髮夾解開車輪上端手銬，向男被銬10多分鐘後才得以脫困。

萬男在警訊時否認犯行，辯稱當時他已酩酊大醉，根本不知發生什麼事，但由於指證歷歷，檢方偵查後，依妨害自由罪起訴萬男，另由於萬男5年內再犯，依法建請法院加重其刑。1060124

(中央社)