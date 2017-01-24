移民署聘文化大使 新住民台南圍爐

移民署南區事務大隊台南市第二服務站今天舉辦圍爐活動，精心準備各國美食，並聘請分別來自泰國、印尼、柬埔寨、越南的新住民出任多元文化大使，盼成為新南向列車的動力。

來自印尼的淑燕說，看到這麼多姊妹相聚在這裡，就想起以前在家鄉原生家庭圍在一起聊天的時光；今天在話家常中也紓解了思鄉的情緒，迫不及待想帶印尼的家人及朋友來看看她在台灣的大家庭。

泰國籍的朱桃表示，目前家鄉經濟起飛，而且台灣政府試辦泰國來台免簽，很多朋友都在詢問旅遊行程，她很樂意擔任南向尖兵，讓兩國人民有更多交流，帶動相關產業發展。

台南市第二服務站主任陳泗村表示，每逢佳節倍思親是人之常情，給予新住民多些關懷，這塊土地會產生更強凝聚力。今年聘請的10名多元文化大使，個個才華洋溢；其中越南的梁若佩，能說流利的中、越、英、日、粵5種語言。未來服務站也會致力培育優秀人才，走出國際新氣象。1060124

(中央社)