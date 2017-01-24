林全彰化關懷之旅，秀水遇攔路陳情

行政院長林全下午造訪彰化慈愛殘障教養院，致贈院民紅包與福袋。(鐘武達攝)

林全欣賞慈愛教養院殘障員工陳文傑的口書法。(鐘武達攝)

林全在慈愛教養院學習做米蛋捲。(鐘武達攝)

林全造訪秀水馬興社區，受到居民熱烈歡迎。(鐘武達攝)

林全開心地與社區老人唱唱跳跳。(鐘武達攝)

秀水鄉馬興社區民主街居民想要攔路陳情，但被警方阻隔在30公尺外。(鐘武達攝)

農曆春節前夕，行政院長林全今天下午造訪彰化市慈愛教養院與秀水馬興社區照顧據點展開關懷之旅，他稱讚教養院的妥善照顧讓身心障礙院民活得有尊嚴，更稱許馬鳴社區對老人的關懷，是走在政府長照的前面。

林全由彰化縣長魏明谷、立委王惠美、黃秀芳、洪宗熠等人陪同，先是到彰化市慈愛教養院，除了致贈加菜金與賀歲福袋，還巡視院民居住的宿舍環境，接著欣賞身心障礙員工陳文傑用腳寫下「愛永在慈愛」的足書法 ，還與院民一起在烘焙坊製作米蛋捲。

身心障礙院民受到妥善的照顧，林全說，社會上每一個人都有他的價值，而且有權利活得有尊嚴，並強調，幫助身障的朋友生活的便利性與大家一樣，這是政府要努力做到的責任。

「我自己也是老人」，在馬興社區，林全與老人家唱唱跳跳充分展現親和力，還謙虛自我介紹，更舉自己的媽媽作例子，鼓勵老人家要多與他人互動，並呼籲為人子女「每天都要跟父母講話」。

不過，林全這趟關懷行程，卻在秀水鄉馬興社區出現群眾攔路陳情的小插曲，當地30多名住戶不滿鄉公所未溝通就決定徵收土地，要將7米寬的民主街拓寬為12米，集結在關懷據點抗議。自救會執行長宋至民說，至少有70%以上住戶反對，公所卻黑箱、漠視民意，所以才要向林全陳情。

群眾被警方阻隔在30公尺外，理性地高呼抗議口號，但林全沒有接見，探視社區老人後就驅車離開。

(中時)