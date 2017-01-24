林全彰化關懷之旅 秀水遇攔路陳情
農曆春節前夕，行政院長林全今天下午造訪彰化市慈愛教養院與秀水馬興社區照顧據點展開關懷之旅，他稱讚教養院的妥善照顧讓身心障礙院民活得有尊嚴，更稱許馬鳴社區對老人的關懷，是走在政府長照的前面。
林全由彰化縣長魏明谷、立委王惠美、黃秀芳、洪宗熠等人陪同，先是到彰化市慈愛教養院，除了致贈加菜金與賀歲福袋，還巡視院民居住的宿舍環境，接著欣賞身心障礙員工陳文傑用腳寫下「愛永在慈愛」的足書法 ，還與院民一起在烘焙坊製作米蛋捲。
身心障礙院民受到妥善的照顧，林全說，社會上每一個人都有他的價值，而且有權利活得有尊嚴，並強調，幫助身障的朋友生活的便利性與大家一樣，這是政府要努力做到的責任。
「我自己也是老人」，在馬興社區，林全與老人家唱唱跳跳充分展現親和力，還謙虛自我介紹，更舉自己的媽媽作例子，鼓勵老人家要多與他人互動，並呼籲為人子女「每天都要跟父母講話」。
不過，林全這趟關懷行程，卻在秀水鄉馬興社區出現群眾攔路陳情的小插曲，當地30多名住戶不滿鄉公所未溝通就決定徵收土地，要將7米寬的民主街拓寬為12米，集結在關懷據點抗議。自救會執行長宋至民說，至少有70%以上住戶反對，公所卻黑箱、漠視民意，所以才要向林全陳情。
群眾被警方阻隔在30公尺外，理性地高呼抗議口號，但林全沒有接見，探視社區老人後就驅車離開。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。