許厝遷校TdGA反增？ 國健署：只是間接數據
雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校的61名學童，去年9月返回本校就讀，但家長質疑，學童中尿液中TdGA（硫代二乙酸）濃度不降反升，希望衛福部國健署召開說明會，並讓孩童回分校就讀。國健署表示，TdGA只是間接數據，一切要依環保署的空氣監測數據為準，並由雲林縣政府邀集專家學者召開說明會。
學童家長提出數據質疑，學童離開距六輕900公尺的許厝分校，TdGA濃度反而升高。國健署社區健康組組長林莉茹指出，TdGA為空氣中VCM（氯乙烯）的「間接指標」，且會受到許多外在因素影響，故TdGA降低、並不能代完全代表空氣中VCM濃度下降，仍應以環保署的監測數據為主。
國健署自去年9月起，連續4個月替許厝分校學童進行5次的尿液檢測，並將數據提供給家長，本月12日也已將統整報告提供給雲林縣政府。但有家長表示，學童在分校時的TdGA濃度，分別為30和90，遷到本校橋國國小後，為何卻分別增加至290、280和250？林莉茹說，TdGA會受許多因素影響，包括年齡、性別、飲食中維他命B、二手菸和B型肝炎等。
環保署去年8月進駐六輕進行監測，環保署空保處長蔡鴻德表示，由於六輕數據過於龐大，目前正在整理精算中，評估大約要等到春節過後，才有機會將8~12月、4個月的監測數據公布。倘若監測數據發現無疑慮，是否建議學童遷回許厝分校？環保署回應，對人體的影響，還要由國建署來進行判斷。
林莉茹說，待環保署提供數據後，應會由雲林縣政府邀集中央、地方部門，和各專家學者討論後，開會和當地民眾說明，進而討論後續情形。
環保署副署長詹順貴去年10月曾指出，六輕疑似有VCM設備元件洩漏，但蔡鴻德說，VCM外洩濃度不高，應該沒有超標，但這個部分還要進行確認。
(中時)
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