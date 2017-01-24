孩童春節太調皮 年後保護專線通報增25％

周五就是除夕，大家紛紛準備歡慶過節，但據「113保護專線」統計，春節後的通報時數、較平時高出25％，原因大多是團圓時，孩子仗著祖父母撐腰而故意調皮搗蛋，導致返家後被「修理」。衛福部保護司提醒，返鄉前，家人要先約法三章，不聽話也應當下管教，避免家長情緒在返家後失控。

春節家族團圓時，因有許多家務事要忙，加上彼此平時鮮少聚在一起，難免在長期相處下產生摩擦。保護司表示，觀察去年和前年的113保護專線時數，在年後皆呈現約25％的成長，進一步觀察通報分類，最大宗為「孩童被管教」，其次是夫妻間因「價值觀不同」的衝突。

保護司司長張秀鴛說，有些小孩會在過年、趁勢做些平時遭限制的事，「例如超時的打電玩」，而父母常礙於祖父母，當下不好說什麼，假期結束後才「算帳」，導致小孩或鄰居撥打113的次數增加；另有不少經濟不寬裕的家庭，夫妻常因春節送禮、包紅包等問題而大起爭執。

為避免家長情緒在回家後失控爆發，應在出門前就和孩子約法三章。張秀鴛說，若看到孩子調皮，應當下糾正，同時和前來阻止的祖父母說明，管教是為了孩子好，例如限制電玩時間是維護眼睛健康，「向上、向下都要好好溝通」；夫妻送禮的情形，則應彼此好好溝通，量力而為、避免因送禮增加財務負擔。

年節當前，長輩多希望子孫能回家團圓，但對於父母離婚的孩子，有時就顯得尷尬。113保護專線統計，年前的電話較平時增加超過1成，幾乎都是打來諮詢「子女過年」問題，例如父親希望帶「監護權在媽媽」的兒子回家過節。

張秀鴛建議，父母離婚、不代表孩子也要和兩邊家人分開，擁有監護權的家長，應尊重孩子的個人意願，而另一邊的家長，也要恪守信用、勿拖延返家時間，不僅能做孩子「信用」的表率，也能替自己爭取到下一次的機會。

(中時)