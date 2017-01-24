旗山走春迎雞年 燈會大年初一提前登場

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金雞主燈高5米。(郭韋綺攝)

金雞家族也亮相報喜賀新年。(郭韋綺攝)

農曆春節到旗山走春，區公所為迎接雞年到來，農曆春節初一至初五在公共體育場舞台舉辦「金雞報喜‧聞雞旗福」，規畫9大創意燈區，5公尺高的七彩金雞主燈今(24)晚進行點燈儀式，金雞家族也一同賀年，邀大家來賞花燈、看表演、逛市集。

點燈儀晚上6時登場，平均年齡70歲的旗山好蕉情舞蹈團秀舞技活力開場，隨後副市長許銘春帶領民政局張乃千、區長陳佑瑞等人祈福許願，並一起點亮金雞。

5米高、雄糾糾的金雞主燈，昂首迎新春，搭配Q版金雞家族坐在香蕉船上向大家報喜，喜氣十足。

另有彩繪燈籠區、農村風情區、真愛廊道區、童話歡樂區、香蕉情人區及璀璨地景區，以及祈福嬉遊記區、珍惜水資源區，愈夜愈璀璨。

春節期間，每天發送限量祈福卡，讓民眾在新的一年許下新願望，還有吉祥物「Ba哥＆Na妹」拍照區，特色市集、節目表演、有獎徵答活動。

(中時)