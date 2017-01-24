新華社前記者新書 紀錄文革歷史

繼描寫1950年代中國大陸大饑荒歷史的作品「墓碑」後，新華社退休記者楊繼繩記錄文革歷史的新作「天地翻覆」去年12月在香港低調上市。

楊繼繩在書中寫道：「揭露謊言，還原真相，這也是我寫這本書的目的」「雖然這是一個極其複雜和危險的領域，但一旦進入，我就充滿激情」。

紐約時報中文網23日報導，楊繼繩新作出版後，楊繼繩幾乎沒有公開談論此書，這一跡象表明中國的政治氛圍有多令緊張。

報導指出，自從大陸國家主席習近平2012年上任以來，挖掘文革等嚴酷事件的歷史學者，遭到中共當局的斥責。

楊繼繩說，官員們警告他不要出版這本書，並禁止他前往美國。這本書則在中共審查者無法直接影響的香港低調出版。

報導表示，現年76歲的楊繼繩，在文革爆發之際是北京一所大學的學生。他曾於文革初期投身其中，中共已故領導人毛澤東當時發動學生中的激進派對學校師長和共產黨幹部進行清洗。

楊繼繩後來成為大陸官媒新華社的記者，目睹文革的狂熱，演變成混亂和幻滅的過程，當了一段時間記者後，他轉而書寫中國當代史，但常受到毛派人士的抨擊。

由毛澤東在1966年發起的文革，讓中國進入了為期10年的流血及動亂。

在那場浩劫中，數千萬人遭到迫害，死難者可能達到100萬人或更多。但中共官員說，抓住這類事情不放是追尋具有顛覆性的「歷史虛無主義」，旨在削弱黨的威信。1060124

(中央社)