雲南昭通發現史前新種巨型水獺化石
中國大陸與美、法等國科學家在雲南共同研究確認、發現距今一具600萬年前的巨型水獺新種化石，並將其命名為「似獾泰國水獺」。這項成果於23日發表在國際期刊「系統古生物學」上。
新華社報導，這具化石是雲南省文物考古研究所領導的聯合發掘隊2010年在昭通市太平鄉水塘壩內一個廢棄磚廠煤坑發現的。化石由幾乎完整的頭骨、下頜骨和頭後骨骼組成。
這隻水獺體重與狼相似，大約是現生水獺的2倍；身長1.5到2公尺；上下頷骨大且有力，適合咀嚼大型水生螺殼和貝類。
而從地層剖面研究顯示，600萬年前的水塘壩屬於淺水沼澤環境，螺殼、貝類及水生植物非常豐富。
論文第一作者、美國洛杉磯自然歷史博物館古脊椎動物學部主任王曉鳴表示，經電腦斷層復原，水獺頭骨牙齒既像獾又像水獺，這種類群最早發現於泰國北部湄莫盆地1300萬年前的地層中。
因此，這次新發現的標本被命名為「似獾泰國水獺」，這一類群代表了東亞地區已經滅絕的古老的水獺支系。
化石發現者、雲南省文物考古研究所研究員吉學平則表示，這次發現的水獺化石，是幾乎完整的化石組合標本，比泰國的同類標本晚了大約600萬年，而共同祖先可能追溯至1800萬年前。1060124
(中央社)
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