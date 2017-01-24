田馥甄MV熟練下廚 展現日常模樣

歌手Hebe田馥甄為拍攝新歌「日常」MV，前往宜蘭民宿享受田野生活，自喻為一日小農。田馥甄爸媽租一塊地種植蔬菜，因此家中隨時有無毒蔬菜上桌，MV中她也下廚煮湯，動作熟練。

田馥甄在MV當中展現「日常」模樣，在宜蘭的田間小道上，她享受著「鄉間的味道」，回到民宿後再洗手做羹湯，在爐火前準備清燉蘿蔔湯的動作，流暢又嫻熟。

一向很喜愛花草植物的田馥甄，因為工作經常外出，多半只能在家種一些易生長的黃金葛、多肉植物，「我現在也有種朝天椒和金桔，朝天椒長出過一兩支，而金桔很可惜後來都沒有結果了」。

田馥甄對植物的喜好是遺傳自父母，她透露，父母租了一小塊地來種各式蔬菜，包括茄子、秋葵、地瓜葉、長年菜、玉米等等，因此家裡隨時都有新鮮無毒的有機蔬菜上桌。

即將迎接農曆新年，田馥甄也將放自己幾天假，回新竹家裡享受跟家人共聚的時光，她笑說，「假如過年不用出去拜年的話，我會穿上最舒服的家居服，每天都待在家裡不出門」。1060124

(中央社)