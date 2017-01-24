子宮頸癌基因發現 有助尋找救命療法
今天發表的研究報告顯示，子宮頸癌有多種亞型。這項研究結果可能有助於尋找子宮頸癌的救命療法，專家表示，子宮頸癌奪走的人命，比之前以為的還要高。
法新社報導，根據「癌症基因體圖譜」（Cancer Genome Atlas）發表在國際期刊「自然」（Nature）的最新研究，子宮頸癌各種亞型有不同的病因。
這項研究針對200名左右的癌症病人進行基因分析，結果發現幾種亞型和人類乳突病毒（HPV）無關。過去認為人類乳突病毒幾乎是所有子宮頸癌的幕後凶手。
研究人員表示，這意味著部分子宮頸癌可能有「絕對的基因」因素，可以鎖定個人化免疫療法。
參與這項研究分析的國家癌症研究所表示：「癌症基因體圖譜的最新分析有助於找出藥物，鎖定子宮頸癌基因組的重要元素。」
子宮頸癌是全球婦女第4常見的癌症死因，僅次於乳癌、大腸癌和肺癌。
而在貧窮國家，由於接種疫苗管道和篩檢設備有限，子宮頸癌成為女性的頭號癌症殺手。
報告作者表示，每年新增的子宮頸癌病患超過50萬人，同時有超過25萬名婦女死於子宮頸癌。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。