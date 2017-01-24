子宮頸癌基因發現 有助尋找救命療法

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今天發表的研究報告顯示，子宮頸癌有多種亞型。這項研究結果可能有助於尋找子宮頸癌的救命療法，專家表示，子宮頸癌奪走的人命，比之前以為的還要高。

法新社報導，根據「癌症基因體圖譜」（Cancer Genome Atlas）發表在國際期刊「自然」（Nature）的最新研究，子宮頸癌各種亞型有不同的病因。

這項研究針對200名左右的癌症病人進行基因分析，結果發現幾種亞型和人類乳突病毒（HPV）無關。過去認為人類乳突病毒幾乎是所有子宮頸癌的幕後凶手。

研究人員表示，這意味著部分子宮頸癌可能有「絕對的基因」因素，可以鎖定個人化免疫療法。

參與這項研究分析的國家癌症研究所表示：「癌症基因體圖譜的最新分析有助於找出藥物，鎖定子宮頸癌基因組的重要元素。」

子宮頸癌是全球婦女第4常見的癌症死因，僅次於乳癌、大腸癌和肺癌。

而在貧窮國家，由於接種疫苗管道和篩檢設備有限，子宮頸癌成為女性的頭號癌症殺手。

報告作者表示，每年新增的子宮頸癌病患超過50萬人，同時有超過25萬名婦女死於子宮頸癌。1060124

(中央社)