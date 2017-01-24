陸與美針鋒相對 稱將堅定維護南海利益

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中國大陸今天針對南海問題警告美國，表示中方將「堅定維護我們的權利和利益」。白宮稍早表示，美方會捍衛美國和國際在這處引起爭議區域的利益，中方立即展現針鋒相對立場。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會表示：「中國對南海諸島和毗連水域擁有無可爭辯的主權。」

她又說：「美國不是南海議題的一造。」

白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）昨天在首次正式的每日簡報中，為美國新任政府處理和中國關係的謹慎立場辯護。

史派瑟被記者詢及國務卿人選提勒森的1項建議，即美國應阻止中國大陸在爭議性海域填海造島。史派瑟對維護南海水路暢通，表明了比較堅定的立場。

他說：「我認為美國會確保我們在南海的利益。」

「如果那些島礁實際上是位於國際海域而非真正的中國一部分，是的，我們將確保國際利益不被任何國家接收。」1060124

(中央社)