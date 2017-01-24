客家大院轉型貓貍影城 苗縣民享優惠

苗栗縣客家大院標租轉型為結合影視、文創、旅遊的「貓貍影城桐花樂園」，今天重新開幕，未來將採購票入園，苗栗縣民可享優惠票價每人新台幣100元。

苗栗縣政府7大展館中，占地面積最廣的銅鑼鄉客家大院暨桐花公園，經縣府努力招商標租，去年底由金騰國際傳播公司以1年209萬餘元得標，取得9年營運租期，園區經1個多月整修，今天由苗栗縣長徐耀昌、金騰公司創辦人馮興華、負責人金燕玲、銅鑼鄉長謝其全等人剪綵開幕。

徐耀昌表示，縣府每年花費在7大場館的維護管理經費龐大，「貓貍影城」每年標租金額是目前委外營運中最高，對縣庫收入不無小補，更帶動7大展館活化經營。由於未來採收費機制，他也向業者爭取「縣民優惠票價」，希望共創雙贏。

金騰國際傳播公司創辦人、導演馮興華及負責人金燕玲皆具深厚影視背景，今率台視新八點檔連續劇「牡丹花開」及民視「我的老師叫小賀」劇組演員霍正奇、孫淑媚、李博翔、邱子芯等10多人站台，不少遊客難得近距離接觸藝人，紛紛拿起手機拍照。

馮興華指出，苗栗擁有好山、好水、好人情，園區腹地完整且周邊交通網絡便捷，吸引他投資打造貓貍影城，未來將建設片場景點，著重遊客與藝人互動，開創影視觀光商機；金燕玲表示，台灣亟需「新景點」可供取景拍片，希望發揮台灣演藝軟實力，打造影城成為全新影視基地。

園區正式轉型「貓貍影城桐花樂園」，充滿童趣的入口意象令人耳目一新，業者初期規劃入口意象、迎春花海、客家傳統文物裝置藝術及電影電視劇搭建場景，後續還將建置VR虛擬實境主題館、文創藝術體驗館及藝人展演館等，打造成為結合影視、文創、旅遊的觀光據點。

業者表示，園區採售票入場，全票新台幣200元，敬老、愛心票、120公分以上兒童150元（120公分以下免費），學生票180元，苗栗縣民憑身分證優惠票價100元。1060124

(中央社)