華陰街年貨大街人潮多 警方踩街宣導防扒竊
年關將至，北市華陰街年貨大街也熱鬧開跑，大同警分局建成派出所近日將由副所長朱柏翰，率領所內同仁及建成民防中隊隊員，前往商圈進行犯罪預防踩街活動。希望透過輕鬆活潑的方式，使民眾獲取犯罪預防的相關新知，採購時注意防竊、防扒、防搶等狀況，大家一起安心歡慶新年。
警方沿街發放宣導品及文宣，吸引許多民眾駐足，紛紛要求與警方合影留念。而警方也藉機將「防竊(扒)、防搶、防詐騙等」相關的犯罪手法及預防措施的具體作為，提供給民眾參考，不少民眾對北市警方專業、熱心留下深刻印象。
大同警方也呼籲，年節連假期間。警方服務不會因而打折，仍會用最高的標準去偵防犯罪和疏導交通，以維護治安和交通，並提供優質的為民服務。民眾遇見不法情事，也歡迎立刻與警方聯繫，警民合作共創平穩治安。
(中時)
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