盜伐柚木賣家具工廠 老闆收贓被法辦

警方在家具工廠旁查獲大批盜伐柚木。（呂妍庭翻攝）

警方在家具工廠旁查獲大批盜伐柚木。（呂妍庭翻攝）

嘉義林區管理處日前發現大埔事業區第2林班地，鄰近台南香火極為鼎盛，且具宗教歷史的靈山寶地碧雲寺一帶，有多棵柚木遭山老鼠盜伐，保7總隊第7大隊嘉義分隊多方探查並調閱數百支監視器交叉比對後，發現一輛貨車多次上山載運木材，還大膽把木材運到台南市鹽水區一處偏僻稻田中央的家具工廠，經掌握到明確事證後，警方昨23日持搜索票，會同嘉義林區管理處觸口工作站人員展開搜索行動，當場查扣18根柚木，重達數百公斤，換算市價約50萬元。

當場人贓俱獲，面對警方訊問，陳姓屋主聲稱以1根1萬多元向不知名的男子收購該批柚木脅，打算製成家具販售，不過屋主卻講不出男子身份，已被依違反森林法移送。警方表示，柚木家具市場接受度高，雖然市面上販賣的柚木家具多半從外國進口，但台灣柚木品質較好，價格更高，所以偶而會傳出柚木盜伐事件，目前正向上追查盜伐集團行蹤。

(中時)