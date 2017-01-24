台灣農家菜餐廳 端出台灣第一大蒸籠
爭食尾牙、春節、春酒商機，桃園市大園台灣農家樂餐廳打造全台最大蒸籠，趕在年節開幕並端出台灣第一蒸籠宴，1桌2.5萬元仍在近期午、晚餐被預訂一空。
台灣農家菜餐廳距國道2號大園交流道不遠，業者戴財丁表示，遊歷大陸貴州看到當地一家人圍著巨型蒸籠聚餐，心生一家團圓的幸福感覺，決定也要在台灣打造一個巨型竹蒸籠作為餐廳亮點，也覓到一位高齡90多歲的老師傅願意製作，最終完成直徑2米多、圓周逾4米的台灣最大蒸籠，也順利和
友人合夥成立台灣農家菜餐廳。
「工欲善其事，必先利其器。」有了大型竹蒸籠，戴財丁多次試吃端出台灣第一蒸籠宴，蒸籠30道及桌菜10道，內含料理海鮮、原住民、台式料理及地方、客家、傳統及經緻美食及港式點心，最多可容納25人用餐。
戴財丁表示，現場也提供清代服裝、出菜秀供拍攝，讓客人用餐兼具娛樂，尤其蒸籠宴開籠時蒸氣滾滾，除象徵團結和諧，也寓含運氣蒸蒸日上。
(工商)
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