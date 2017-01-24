群組對話遭洩 段宜康「賢的是他 愚的是我」

民進黨立委群組討論，段宜康表示「我們在年輕選票的支持度，不到半年就進了加護病房，如果在同性議題再受傷，大概就沒救了」。(本報資料照)

段宜康在臉書上寫道「賢的是他，愚的是我」。(取自段宜康臉書)

昨天國民黨議員鍾小平爆出民進黨立院黨團的LINE群組對話，批評民進黨提出同婚議題只是為了騙選票，讓段宜康憤而退出群組。在羅致政承認是流出截圖的罪魁禍首後，段宜康也在臉書上發文，說「賢的是他，愚的是我」，內容令人玩味。

根據昨天流出的民進黨立院黨團LINE群組對話，段宜康在討論同婚議題時講到「我們在年輕選票的支持度，不到半年就進了加護病房；如果在同婚議題再受傷，大概就沒救了」。他這番話，被批評是為了選票而操縱同婚議題，事後段宜康質疑為何截圖會流出，憤而退出群組。

事後同屬民進黨的立委羅致政出面承認截圖是由他流出，並退出群組，民進黨團總召柯建銘受訪時為羅致政緩頰，指羅致政是出於良善的動機，對社會解釋黨團的立場。

今天下午4時許，段宜康臉書再發文，引用元曲四大家關漢卿〈四塊玉〉寫道：世態人情經歷多。賢的是他，愚的是我，爭什麼？

內容雖未指明，但下面回應網友普遍認為是與昨日之事有關，安慰段宜康要他莫忘初衷，也有人表示，因為昨天的事情而更支持段宜康。

段宜康所引述的〈四塊玉〉，內容全文是：「南畝耕，東山臥。世態人情經歷多，閒將往事思過。賢的是他，愚的是我，爭什麼！」寫的是在歸隱山林後回顧紅塵往事，段宜康引用此篇作品，用意令人玩味。

(中時電子報)