UBL》7局扣倒高苑科大 台體大獲季軍

台灣體大獲得季軍。（大專體總提供）

大專棒球聯賽(UBL)今天在新竹棒球場進行決賽，季軍戰由台灣體大交手高苑科大，台體在當家四番范國宸「準完全打擊」猛灌6分打點的帶領下，提前7局以11比1扣倒對手，最終抱回季軍。

台灣體大去在冠軍戰不敵文化大學，昨日4強戰碰上文化又被敲再見安打吞敗，無緣爭冠，今天季軍戰交手高苑科大，台體雖然在複賽對戰吞敗仗，這次攻勢有效串聯，前2局就從高苑先發林傳龍手中打下4分，5局起還持續將比分拉開，7局拉開10分差後提前收下勝利。

此戰台體共擊出12支安打，其中第4棒范國宸單場3安，第2打席起分別擊出三壘安打、二壘安打、一壘安打，掃回6分打點，只差全壘打就能締造「完全打擊」。除了打線發揮，投手也有效壓制高苑打線，曹維揚先發5局，僅被敲2支安打失1分，賴智垣後援2局送3K，沒有讓打者上壘。

范國宸單場3安、6打點。（大專體總提供）

最終以季軍作收的表現，台灣體大總教練林宗毅坦言不是很滿意，他提到，去年球隊打進冠軍戰，其中主力球員與今年相差不大，雖然高育瑋、楊家祥畢業，但范國宸、王正棠都能銜接起中心打線，投手戰力也與去年差不多，在這樣的陣容之下，林宗毅說：「表現應該可以更好。」

(中時電子報)