台中市春節搭小黃 每趟僅加價50元

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台中市政府交通局已發出公告，春節期間搭乘計程車，每趟增收50元。（張妍溱翻攝）

春節將屆，台中計程車春節加成計費23日凌晨0時起至2月1日深夜12時止，每趟僅再加收50元，共10天春節運價加成計費；為了防制計程車司機違規，台中市警察局從今天開始，已在各觀光景點、機場、車站、計程車招呼站與飯店加強稽查。

台中市警察局交通大隊指出，搭乘計程車的跳錶車資若是150元，則再加收50元，也就是200元，以計程車收費標準中一趟車資為500元，再多加50元，也就是550元。春節連假期間，各地運費計算方式與加價幅度差異，如遇到司機超收車資或拒載，可記下車牌與發生時間、地點向台中市政府交通局或警察局檢舉。

交通大隊提醒，台中市有部分計程車未換裝新錶，付費時需多注意；計程車司機不可使用內建有春節加成功能的新式計費表，再另加50元，以免造成重複加價現象，乘客依平日正常跳表金額，再加上春節加價50元即可。

另外，下車前應索取乘車證明，並當場確認收費金額是否正確，以免衍生消費爭議，如有收費不實，可以撥打台中市政府申訴專線「1999」檢舉。

(中時)